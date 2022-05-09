Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

AHMETLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Dibekdere Mahallesi Çömlekçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.Ü. (25) idaresindeki 45 SA 085 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan G.Ü., ambulansla Manisa Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan G.Ü.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Ahmetli, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title