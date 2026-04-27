Şarampole uçan otomobil dik kaldı: 1 yaralı
Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili, şarampole uçtu. Kazada, otomobil dik kalırken 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı