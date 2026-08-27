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Sincik-Kahta Karayolunda Yol Çalışması: Otomobil Şarampole Girdi

Sincik-Kahta Karayolunda Yol Çalışması: Otomobil Şarampole Girdi
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, Sincik-Kahta karayolunun Teğmenli Köyü mevkiinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapatıldı. Geçici servis yolu açılmadığı için sürücüler tarla yollarını kullanmak zorunda kaldı. Bu sırada bir otomobil, tarla yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole girdi. Kazada yaralanan olmazken, diğer sürücülerin yardımıyla araç halatla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatılan Sincik-Kahta karayolunda sürücüler tarla yollarını kullanmak zorunda kalırken, bir otomobil şarampole girdi.

Araç, diğer sürücülerin yardımıyla halatla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik-Kahta karayolunun Teğmenli Köyü mevkiinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Çalışmalar kapsamında geçici servis yolu da açılmayınca Kahta ilçesine ulaşmak isteyen sürücüler tarla yollarını kullanmak zorunda kalıyor.

Tarla yolunu kullanan bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, şarampole giren otomobilin yardımına diğer sürücüler yetişti. Araç, halat yardımıyla çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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