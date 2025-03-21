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Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

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İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteride grup ile polis arasında arbede yaşandı. Gruptan polislere, meşale, su şişesi ve tahta gibi materyaller atıldığı görüldü. Polis ekipleri biber gazı sıkarak gruba müdahale etti.

Saraçhane'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmaları protesto etmek için izinsiz şekilde Taksim'e yürümek isteyen ve polis ekiplerine saldıran göstericilere müdahale edildi.

SARAÇHANE BİR KEZ DAHA KARIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmaları protesto etmek amacıyla Saraçhane'deki toplanmalar sürüyor.

POLİS, GRUBUN TAKSİM'E YÜRÜMESİNE İZİN VERMEDİ

Buradaki gruptan bazı kişiler, Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başladı. Önlem amacıyla kemerin önünde bekleyen polis ekipleri, göstericilerin Taksim'e doğru ilerlemesine izin vermedi.

CAM ŞİŞE VE MEŞALE ATTILAR

Slogan atarak ilerleyen göstericiler, polis ekiplerine tahta parçaları cam şişe ve meşale gibi materyaller attı. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri ise, zaman zaman biber gazı sıkarak grubu uzaklaştırmaya çalıştı. Gruptakilerin bekleyişi devam ediyor.

Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıAli Kerem:

yemin ederim bunlarin derdi imamoglu değil pravakosyon iç karışıklık ülkeyi kaosa götürmek eyy özgür eyy vatandaş akıllı olun ülkemin polisini rahat bırakız zararlı siz cikarsiniz

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Haber Yorumlarımutluw can:

gösteri ve yürüyüş anayasal haktır. muhalefet gösteri apacak diye valilik yasak getiremez. yeter.

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

düzmece deliller hiç kimse inanmıyor artık sandık ta görüşmek üzere

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Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

tek sebebi kim ?

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Haber YorumlarıSADIK ÖZDEMİR:

BUNUN MÜSEBBİBLERİ YARGILANMALI BAŞTA ÖZGÜR ÖZEL YOKSA BU İŞİN ÖNÜ AŞINMAZ GEREKİRSE ASKER ÖZEL BİRLİKLER

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Haber Yorumlarıyılmaz kahraman:

Bitmedi şu İstanbul yenilgisinin kini, nefreti, hazımsızlığı ... Lanet olsun ??

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Haber YorumlarıAli Kerem:

ulan istanbulu bok götürüyor adam para kaçirmis hizmet yapmamıs bu aç insanlar sokakta onu destekliyor Allah akıl fikir versin

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Haber YorumlarıÖmer:

DURUM ÇOK VAHİM, ÜLKENİN İÇİNE EDECEKLER. CHP KAPATILMALIDIR.

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Haber YorumlarıOnur Ulutürk:

Polisime üzülüyorum. Allah esirgesin ana kuzularını

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Haber Yorumlarıkemal çelik:

yalan haber, alakası yok

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