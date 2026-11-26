Şaphane Kaymakamı Boztaş, yangında evi yanan Yıldırım'ı ziyaret edip inceleme yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Değirmendere köyünde çıkan ev yangınının ardından Kaymakam Davut Boztaş, olay yerinde inceleme yaptı. Boztaş, yangında evi yanan Mustafa Yıldırım'a geçmiş olsun dileyerek yangının çıkışı ve son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Değirmendere köyünde bir süre önce çıkan ev yangınının ardından Kaymakam Davut Boztaş, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Yangında evi yanan Mustafa Yıldırım ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Boztaş, yangının meydana gelişi ve son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.