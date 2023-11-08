Sapanca'da yolcu otobüsünde şoförler arasında kavga çıktı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yolcu otobüsü içerisinde 2 kişinin tekme tokat birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şoför oldukları öğrenilen şahısların kavgası çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Olay, Sapanca ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir durakta meydana geldi. Aynı hat üzerinde çalıştıkları öğrenilen iki şoför arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma yaşandı. Durakta duran yolcu dolu otobüste büyüyen olay esnasında iki şoför tekme tokat birbirine girdi. Kısa süreli kavga, çevredekilerin araya girmesi ile son buldu. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. - SAKARYA