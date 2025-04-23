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Sapanca'da Kazara Ateşlenen Tabancayla Genç Hayatını Kaybetti

Sapanca'da Kazara Ateşlenen Tabancayla Genç Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 29 yaşındaki İbrahim Yıldırım, arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu evde kazara ateşlenen tabancayla başından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından 4 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 29 yaşındaki genç, arkadaş ortamında kazara ateşlendiği öne sürülen tabancadan çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak üzerinde bulunan tek katlı prefabrik evde meydana geldi. İddiaya göre, 5 kişinin oturduğu evin balkonunda İbrahim Yıldırım (29), kazara ateşlenen tabancayla başından vurularak hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cansız bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Olay esnasında evde bulunan 4 kişi gözaltına alınırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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