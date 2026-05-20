Yunanistan'a kaçış hazırlığı yaparken yakalandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma tarafından bungalova düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 ayrı suçtan aranan ve Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan şüpheli ile yanındaki kişi yakalandı. Aramalarda kokain, skunk, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerince bungalova düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 ayrı suçtan aranması olan ve Yunanistan'a kaçış hazırlığı yaptığı belirlenen şüpheli ile yanındaki şahıs yakalandı. Bungalovda yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı yaptığı tespit edilen bir şüpheliye yönelik fiziki ve teknik çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin Sapanca ilçesinde bulunan bungalovda saklandığı belirlendi. Harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, hedefteki şahsın 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'kasten yaralama' ve 'parada sahtecilik' gibi 4 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Aldığı cezalar nedeniyle yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçış hazırlığı yaptığı belirlenen şüpheli ile baskın esnasında yanında bulunan diğer şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Narkotik timlerinin de katılımıyla bungalovda ve şahısların üzerinde yapılan detaylı aramalarda 102 gram kokain, 177 gram skunk, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 18 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen uyuşturucu maddeler, ön ekspertiz ve kriminal inceleme yapılmak üzere Narkotik Şube ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 ayrı suçtan aranan ve yurt dışına kaçma planı yapan diğer şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
