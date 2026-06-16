Sapanca'da 5 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde konakladıkları bungalov tesisinin havuzunda can simidinden kayarak boğulma tehlikesi geçiren 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Sapanca ilçesi Şükriye Mahallesi'ndeki bir bungalov tesisinde meydana aldı. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte tatil yapan M.A.(5), can simidiyle havuza girdi. Bir süre sonra küçük çocuğun simitten kayarak suyun dibine doğru battığını fark eden babası, hızla suya atlayarak oğlunu dışarı çıkardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde solunumu durduğu belirlenen M.A., acil müdahale ambulansıyla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların gerçekleştirdiği müdahale neticesinde kalbi yeniden çalıştırılan küçük çocuk, hayati tehlikesinin devam etmesi sebebiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı