Haberler

Sapanca'da 5 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

Sapanca'da 5 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalov tesisinde can simidinden kayarak suya batan 5 yaşındaki M.A., babası tarafından kurtarıldı. Solunumu duran çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde konakladıkları bungalov tesisinin havuzunda can simidinden kayarak boğulma tehlikesi geçiren 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Sapanca ilçesi Şükriye Mahallesi'ndeki bir bungalov tesisinde meydana aldı. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte tatil yapan M.A.(5), can simidiyle havuza girdi. Bir süre sonra küçük çocuğun simitten kayarak suyun dibine doğru battığını fark eden babası, hızla suya atlayarak oğlunu dışarı çıkardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde solunumu durduğu belirlenen M.A., acil müdahale ambulansıyla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların gerçekleştirdiği müdahale neticesinde kalbi yeniden çalıştırılan küçük çocuk, hayati tehlikesinin devam etmesi sebebiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu

Belediye başkanının oğluyla aşk yaşıyor! Paylaşımı olay oldu

Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi

Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
Maç biter bitmez İran Milli Takımı'na skandal talimat

Dünyanın gözü önünde İranlı oyuncular için skandal talimat
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor

Milyonları isyan ettiren ikiliyi kulübeye çekiyor
Festivalde cep yakan kiraz pazarda 70 liraya düştü! Vatandaş tezgahlara akın etti

Pazarda fiyatı görenler gözlerine inanamadı
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu