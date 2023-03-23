Şap hastası hayvanı kesip millete yedireceklerdi

Aydın'ın Çine ilçesinde Şap hastası hayvanı kesime götürürken jandarma ekipleri tarafından yakalanan hayvan sahibine 47 bin 300, araç ruhsat sahibine de 9 bin lira olmak üzere toplamda 56 bin 300 lira para cezası kesildi. Şap hastası olduğu anlaşılan hayvan ise itlaf edildi.

Akçaova Mahallesi'nde meydana gelen olayda Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine 09 F 7416 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında 1 adet baygın vaziyette büyükbaş hayvan olduğu tespit edildi. Hayvan sahibi S.K. isimli şahsın veteriner sağlık raporu olmadan hayvanı araçla naklettiği, "Şap Hastalığı" nedeniyle yayımlanan yasaklara uymadığı görüldü. Şahsa jandarma ekipleri tarafından bin 300 TL idari para cezası uygulandı.

EKİPLER TARAFINDAN İTLAF EDİLİP GÖMÜLDÜ

Jandarma ekiplerinin olayı bildirmesinin ardından bölgeye Çine İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Şap hastası olduğu anlaşılan büyükbaş hayvan itlaf edilerek gömüldü. Jandarma tarafından bin 300 TL idari para cezası uygulanan hayvan sahibine Çine İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından 46 bin lira, hayvanın taşındığı aracın ruhsat sahibine de 9 bin TL olmak üzere, toplamda olayla ilgili olarak 56 bin 300 TL para cezası kesildi.

"AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Çine İlçe tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Şap hastalığı ile ilgili olarak ilçede önemli sayıda bir vaka olmadığını, aşılama çalışmalarının haftanın 7 günü, Nisan ayı sonuna kadar süreceğini ifade ettiler.