Şanlıurfa Viranşehir'de cami inşaatında kubbe kalıbı çökünce 3 işçi yaralandı

Şanlıurfa Viranşehir'de cami inşaatında kubbe kalıbı çökünce 3 işçi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Viranşehir'deki cami inşaatında kubbe kalıbı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü, 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı; jandarma inceleme başlattı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cami inşaatında kubbe yapımında kullanılan kalıbın çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Elbeğendi Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden cami inşaatında henüz belirlenemeyen bir nedenle kubbe kalıbı çöktü. Olayda inşaatta çalışan 3 işçi yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.