Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa Viranşehir'de cami inşaatında kubbe kalıbı çökünce 3 işçi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Viranşehir'de cami inşaatında kubbe kalıbı çökünce 3 işçi yaralandı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa Viranşehir'de cami inşaatında kubbe kalıbı çökünce 3 işçi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Viranşehir'deki cami inşaatında kubbe kalıbı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü, 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı; jandarma inceleme başlattı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cami inşaatında kubbe yapımında kullanılan kalıbın çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Elbeğendi Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden cami inşaatında henüz belirlenemeyen bir nedenle kubbe kalıbı çöktü. Olayda inşaatta çalışan 3 işçi yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 55 sitede yayınlandı.
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki! Kalçasının yarısı açıkta kaldı11

Arkasını dönünce tüm muhabirler deklanşöre bastı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Divriği Ulu Camii'nde ortaya çıkan insan silüeti için çarpıcı yorum: Gizli bir aşkın yansıması olabilir

Ulu Camii'nin tavanında beliren yüz! Gizli bir aşkın izi mi?
Polis, imam, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo

Polis, imam, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Dizi sektöründe kriz büyüyor! Oyunculardan kaşe indirimi istendi

Dizi sektöründe kriz büyüyor! Oyunculardan kaşe indirimi istendi
Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi27

Beklenen buluşma! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Yılan defalarca ısırdı, o nasihat verdi! İlginç görüntüler

Yılan defalarca ısırdı, o nasihat verdi! İlginç görüntüler
Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü! Henüz 16 yaşında

16 yaşındaki çocuk baba katili oldu! Nedeni kan dondurdu
Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler13

Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler