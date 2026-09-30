Haberler

Şanlıurfa Siverek'te yolu geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Siverek'te yolu geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücünün durumu fark etmesi üzerine yaralı çocuk otomobille hastaneye kaldırıldı; kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, ilçenin Şirinkuyu Mahallesi 35 Metre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 11 yaşındaki M.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk, sürücünün durumu fark etmesi üzerine, yaralı çocuk otomobille hastaneye kaldırıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı

Mikrofon uzatılan göçmenin tecavüz yorumu ülkeyi ayağa kaldırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı

Salah hakkında olay iddia: Kaçıp gitti

Zeynel Emre'nin Hayrettin Koç hakkındaki iddialarına avukatından yanıt: Borsa ve kripto hesabı dahi yok

Fon krizinde okların döndüğü isimden YENİ Parti Sözcüsü Emre'ye yanıt
Tuzlu Kahve'den fenomen diziye gönderme: Ne Kuzey'i ne Güney'i, ismini Pusula koyun olsun bitsin

Tuzlu Kahve'deki bu detayı Kuzey Güney hayranları hemen yakaladı
Serenay Sarıkaya ile Hailey Bieber pişti oldu! Paris'te aynı kombini giydiler

Dünyaca ünlü modelle fena pişti oldu
Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu

Fon soruşturmasında 1,2 milyarlık 5 villaya el konuldu! İki isme ait
Neler oldu neler! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

Ekran başına geçenler mest oldu! Dün gece nefesler kesildi

Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanıydı! 17 yıllık görevine veda etti

Türkiye'de bir ilkti, 17 yıl sonra veda etti