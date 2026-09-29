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Şanlıurfa Siverek'te 3. kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki bebek kurtarılamadı

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Şanlıurfa Siverek'te 3. kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki bebek kurtarılamadı
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Şanlıurfa Siverek'te 2 yaşındaki bebek, apartmanın 3'üncü katındaki balkondan henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Ağır yaralanan bebek, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Yakup Yeşilyaprak henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 3'üncü katındaki balkondan zemine düştü.

Ağır yaralanan bebek, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakup Yeşilyaprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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