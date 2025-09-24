Haberler

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde ruhsatsız silah operasyonu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde ruhsatsız silah operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silahlara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çeşitli silah ve mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silahlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 adet piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu

Görüşmeye damga vuran an!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un takımdan yolladığı futbolcuyu yeni hocası öve öve bitiremiyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu gittiği yerde kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.