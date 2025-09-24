Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde ruhsatsız silah operasyonu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silahlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 adet piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi. - ŞANLIURFA