Şanlıurfa merkezli 'change' araç operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 araç ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçları kapsamında "change" araçlara yönelik yürütülen çalışmalarda 13 araç ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, 12 aracın şasi numarasının değiştirilerek "change" yapıldığı, 1 aracın ise gümrük kaçağı olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Mardin, İzmir ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 2 şüpheli tutuklandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı