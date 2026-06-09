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Şanlıurfa merkezli suç örgütü operasyonunda 16 tutuklama

Şanlıurfa merkezli suç örgütü operasyonunda 16 tutuklama
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Şanlıurfa merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 19 şüphelinden 16'sı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, tefecilik, nitelikli yağma, kasten yaralama ve tehdit suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Şanlıurfa merkezli olarak Gaziantep, Muğla ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu AK-47 piyade tüfeği ve şarjörü, 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 havalı tüfek, 2 havalı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 27 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 23 tabanca fişeği ile 1 çek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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