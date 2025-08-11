Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına Yeni Atama
Şanlıurfa İl jandarma Komutanı olarak 3 yıldır görev yapan Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın Van'a atanmasının ardından yerine getirilen Albay Ali Naci Aldemir, göreve başladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Aldemir'e başarı dileklerinde bulundu. - ŞANLIURFA
