Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına Yeni Atama
Şanlıurfa İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın yerine Albay Ali Naci Aldemir atandı. Vali Hasan Şıldak, Aldemir'e başarı dileklerini iletti.

Şanlıurfa İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın yerine atana Albay Ali Naci Aldemir, göreve başladı.

Şanlıurfa İl jandarma Komutanı olarak 3 yıldır görev yapan Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın Van'a atanmasının ardından yerine getirilen Albay Ali Naci Aldemir, göreve başladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Aldemir'e başarı dileklerinde bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
