Şanlıurfa 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'da oyun oynarken kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da oyun oynarken kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iki gün önce evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan 4 yaşsındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Çocuğun tahliye kanalına düşmüş olabileceği ihtimaline karşılık dalgıç polis ekipleri, çamurlu suda arama çalışmalarına devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Akçakale karayolu üzerindeki kırsal Köseköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki gün önce akşam saatlerinde evlerinin bulunduğu bölgede oynayan Ömer Halis Polat kayboldu. Polat'a ulaşamayan ailesi, çevrede yaptıkları aramada çocuğu bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma, ekipleri, çocuğun tahliye sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali karşılık AFAD ve dalgıç polis ekiplerinden yardım istedi. Dalgıç polis ekipleri, çamurlu tahliye kanalında sopalarla iki gündür arama çalışmalarını sürdürüyor.