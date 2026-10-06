Şanlıurfa Eyyübiye'de operasyonda 14 bin 410 Captagon ve metamfetamin ele geçirildi

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 14 bin 410 Captagon hap ile 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen A.B.'nin ikametinde arama yaptı. Aramada, 14 bin 410 Captagon hap ile 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı