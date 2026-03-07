Haberler

Siverek-Diyarbakır karayolunda zincirleme kaza: Yol trafiğe kapandı

Siverek-Diyarbakır karayolunda zincirleme kaza: Yol trafiğe kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Diyarbakır arasındaki karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralıların olduğu bildirildi. Yol trafiğe kapandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Diyarbakır arasındaki karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu öğrenilir, yol trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre, Siverek-Diyarbakır karayolunun 35'inci kilometresinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle birden çok aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananların olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştuğu, bazı araçların ise yolda mahsur kaldığı bildirildi.

Ekiplerin yolu yeniden trafiğe açmak ve mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak

İspanya Adalet Bakanı'ndan bomba paylaşım: Türkler buna bayılacak
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'yi yasa boğan cinayet sonrası fatura iki isme kesildi
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...

Oğullarıyla ilgili ilk kez duyulan detay: En yüksek liderdi ama...
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak

İspanya Adalet Bakanı'ndan bomba paylaşım: Türkler buna bayılacak
Savaş büyüyor! Avrupa ülkesi kapıları açtı, ölüm makinesi üsse indi

Savaş büyüyor! Avrupa ülkesi kapıları açtı, ölüm makinesi üsse indi
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar