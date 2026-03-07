Siverek-Diyarbakır karayolunda zincirleme kaza: Yol trafiğe kapandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Diyarbakır arasındaki karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu öğrenilir, yol trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre, Siverek-Diyarbakır karayolunun 35'inci kilometresinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle birden çok aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananların olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştuğu, bazı araçların ise yolda mahsur kaldığı bildirildi.

Ekiplerin yolu yeniden trafiğe açmak ve mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı