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Şanlıurfa'daki 5,4'lük depremde Kahta'da kreş öğretmenleri çocukları tahliye etti

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Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Adıyaman Kahta'daki özel bir kreşte öğretmenler, çocukları kimisini taşıyarak güvenli şekilde tahliye etti; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve öğretmenlerin davranışları takdir topladı.

Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sırasında, Adıyaman Kahta ilçesinde bir kreşteki çocukları taşıyarak güvenlik şekilde tahliye eden öğretmenlerin davranışları takdir topladı.

Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hissedilen deprem anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Deprem sırasında Kahta'da bulunan özel bir kreşte deprem anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, öğretmenler hızla harekete geçti. Depremi fark eden öğretmenlerin çocukları hızla bir araya getirip, kimisini taşıyarak kimisi de hızlı bir şekilde binadan çıkardıkları görüldü.

Öğretmenlerin çocukları güvenli şekilde tahliye ettiği anlar, kreşin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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