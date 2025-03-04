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Şanlıurfa'da Zırhlı Polis Aracı Kaza Yaptı: 5 Polis Yaralandı

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Şanlıurfa - Mardin karayolunda özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 5 polis memuru yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak kaza yapması sonucu 5 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolunun 8'inci kilometresinde yaşandı. Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ilk önce yol kenarındaki ağaca, daha sonra ise bir otomobil bayisinin tabelasına çarptı. Kazada 5 polis memuru yaralanırken bölgeye UMKE ve ambulanslar sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan 5 polis memuruna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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