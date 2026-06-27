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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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Şanlıurfa-Suruç kara yolunda tır, servis minibüsü, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da tır, servis minibüsü, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun Küçük Alanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen tır, servis minibüsü, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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