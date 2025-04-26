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Şanlıurfa'da Yük Kamyonu ile Çarpışan Otomobil Ters Döndü

Şanlıurfa'da Yük Kamyonu ile Çarpışan Otomobil Ters Döndü
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir otomobil, yük kamyonuyla çarpışarak ters döndü. Kazada sürücü burnu bile kanamadan kurtulurken, olayda ölü ya da yaralı olmadı. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Şanlıurfa'da yük kamyonu ile çarpışan otomobil ters dönerken, otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Haliliye ilçesi İpekyolu Bulvarı üzerinde yaşandı. Sürücüleri belirlenemeyen Toyota marka otomobil ile Mercedes marka yük kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ölü ya da yaralının olmadığı kazada, trafik akışı ekipler tarafından kontrollü şekilde sağlandı. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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