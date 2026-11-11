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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 otomobilde 17 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 otomobilde 17 kilo 200 gram skunk ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 otomobilde 17 kilo 200 gram skunk ele geçirildi
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Şanlıurfa'da narkotik ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsü ve 2 otomobilde yapılan aramada 21 parça halinde 17 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da durdurulan yolcu otobüsü ile 2 otomobilde yapılan aramada 17 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsü ile 2 otomobili durdurdu. Araçlarda arama yapan ekipler, 21 parça halinde 17 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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