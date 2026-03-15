Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Bozan Kırat, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü olay sonrası kaçtı, ancak daha sonra karakola teslim oldu.

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesindeki 2'nci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile 3'üncü Sanayi Bölgesi (OSB) arasında yaşandı. Bir davetten dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Bozan Kırat'a, plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kaza sonrası sürücü otomobiliyle kaçarken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kırat'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan sürücünün daha sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek

İran'la ilgili bugüne kadar ki en net tarih! Dünya, merakla bekliyor
500

'Battı' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz

Acun'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi

İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı
Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı

Dünyanın konuştuğu gole o da kayıtsız kalamadı
'Battı' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz

Acun'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu

Tartışma yaratan kare!
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı

Çok tartışılan kırmızı kart