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Şanlıurfa'da Yaya Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Yaya Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 49 yaşındaki Yunus Toprak, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi Balıkayağı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Toprak'a (49) otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Toprak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Toprak'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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