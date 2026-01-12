Haberler

Şanlıurfa'da jandarma denetimi: 7 gözaltı

Güncelleme:
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği denetimler sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı silahlanmaya yönelik yapılan çalışmalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince yapılan denetimler kapsamında 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı. Siverek, Halfeti ve Birecik ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 64 adet fişek, 7 adet şarjör ele geçirildi. Denetimler sırasında yakalanan 7 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

