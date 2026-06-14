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Şanlıurfa'da depoda çıkan yangın binayı sardı

Şanlıurfa'da depoda çıkan yangın binayı sardı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 10 katlı bir binanın girişindeki yapı dekorasyon deposunda çıkan yangın, üst katları da etkiledi. İtfaiye ekipleri vatandaşları tahliye ederek yangını kontrol altına alırken, can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar oluştu.

Şanlıurfa'da bir yapı dekorasyon deposunda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yükselen alevler üst katlardaki daireleri etkiledi.

Yangın, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 10 katlı bir binanın girişinde yer alan yapı dekorasyon deposunda yangın çıktı. İnşaatlarda kullanılan yanıcı maddenin tutuşması sonucu kısa sürede büyüyen yangın, deponun her tarafını sardı. Yükselen alevler ve duman üst katları da etkiledi. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, vatandaşları tahliye ettikten sonra yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken depo ile üst kattaki dairelerde maddi hasar meydana geldi. Çalışmaların devam ettiği yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler de sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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