Şanlıurfa'da Yalnız Yaşayan Genç Adam Evinde Ölü Bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye'ye bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki 286. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Okur'un (28) oturduğu daireden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen dairede Ahmet Okur'un (28) yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemenin ardından ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA