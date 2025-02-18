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Şanlıurfa'da Yakıt Tankeri Yangını Kontrol Altına Alındı

Şanlıurfa'da Yakıt Tankeri Yangını Kontrol Altına Alındı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde boş bir yakıt tankerinin alev alması sonucu itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tankerin boş olması büyük bir facianın yaşanmasını engelledi.

Şanlıurfa'da alev alan yakıt tankeri itfaiye tarafından söndürüldü. Tankerin boş olması büyük bir facianın yaşanmasını engelledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi Evren Sanayi Sitesinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 YA 928 plakalı marka yakıt tankeri alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Tankerin boş olması büyük bir facianın yaşanmasının önüne geçerken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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