Yakıt çalma suçundan aranan şahıs yakalandı
Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sıvı/gaz enerji hırsızlığı suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'yi yakaladı.
Şanlıurfa'da yakıt çalma suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı