Yağmurda kontrolden çıkan araç takla attı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle kayan otomobil trafik levhasına çarparak takla attı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi ile Haliliye ilçesi arasından geçen Kuzey-Batı çevreyolu girişinde yaşandı. Şanlıurfa merkezden Evren Sanayi Sitesi yönüne giden Mehmet B.'nin kullandığı 63 UB 564 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kayan otomobil trafik işaret levhasına çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.