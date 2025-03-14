Şanlıurfa'da Vestiyere Sıkışan Papağan İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Şanlıurfa'da vestiyere sıkışan papağan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi'nde yaşandı. Kafesinden kaçan bir papağan, evdeki vestiyerin arkasına girdi. Papağanı çıkartamayan ev sahipleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, vestiyerde delik açıp papağanı kurtarmaya çalıştı. Papağanın zarar görmemesi için büyük çaba harcayan ekipler, kuşu sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. Kafesine geri konulan papağana yem ve su verildi. - ŞANLIURFA