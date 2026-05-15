Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 95 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik icra edilen operasyonlarda 95 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa'da 85 asayiş timi ve 32 komando timi olmak üzere toplam 850 jandarma personeli ile 8 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla 'uyuşturucu madde satıcılarına' yönelik operasyonlar düzenlendi. 95 şüpheli yakalandı, 88'i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı