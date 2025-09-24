Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 60 Hap ve 100 Fişek Ele Geçirildi
Eyyübiye ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir şüphelinin evinde 60 sentetik ecza hapı ve 100 fişek bulundu. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda, 60 sentetik ecza hapı ile 100 fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa