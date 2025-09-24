Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 60 Hap ve 100 Fişek Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda, 60 sentetik ecza hapı ile 100 fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA