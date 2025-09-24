Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 60 Hap ve 100 Fişek Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 60 Hap ve 100 Fişek Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyyübiye ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir şüphelinin evinde 60 sentetik ecza hapı ve 100 fişek bulundu. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda, 60 sentetik ecza hapı ile 100 fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Torreira defterini kapatan Devrim Özkan, yanında sürpriz bir isimle yakalandı

Devrim'den Torreira'yı yıkacak görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç için lokma dağıtıldı

Fanatikliğin geldiği son nokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.