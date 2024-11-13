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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği operasyonda 29 kilo 650 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirdi ve 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Vali Hasan Şıldak, uyuşturucuya karşı planlı çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Şanlıurfa'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, 29 kilo 650 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, gerçekleştirdikleri bir operasyonda 29 kilo 650 gram skunk ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yazılı açıklamasında, "Uyuşturucuya karşı planlı çalışmalarla sonuç alıyoruz. İl emniyet müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen operasyonda 29 kilo 650 gram skunk ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Hemşerilerimizin yapacakları destek ve bildirimlerle mücadelemiz daha da güçlenecek" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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