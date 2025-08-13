Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2652 Hap ve 41 Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Halfeti ve Siverek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 bin 652 uyuşturucu hap ve 41 kenevir bitkisi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Halfeti ve Siverek ilçelerinde iki adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 2 bin 652 adet uyuşturucu hap ile 41 kenevir bitkisi ele geçirildi.

Zanlılar karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

