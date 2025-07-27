Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da yapılan narkotik operasyonunda 25 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 25 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 25 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa