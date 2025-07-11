Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da durdurulan tırda yapılan aramada 24 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da durdurularak arama yapılan bir tırda, 24 kilogram skunk ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ile Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde taşındığı tespit edilen bir tır, durdurularak arama yapıldı. Narkotik polis köpeği ile yapılan aramada, tırın kaput bölümünde, 33 parça halinde toplam 24 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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