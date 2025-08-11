Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 100 gram kubar esrar ve 24 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda 100 gram kubar esrar ile ekili vaziyette 24 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
