Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları belirlenen 2 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 5 parça halinde 2 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı