Haberler

Harran'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Harran'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 664 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Harran İlçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 664 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek

Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana dev ceza var
ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan
Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Fenerbahçe'ye kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı