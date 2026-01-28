Harran'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 664 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Harran İlçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 664 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa