Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Güncelleme:
Şanlıurfa'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda toplam 1539 uyuşturucu hap ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyon kapsamında toplam bin 539 uyuşturucu hap ele geçirilip, 2 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele sürüyor. Polis ekipleri tarafından belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalar sonucunda bin 525 adet sentetik ecza hap ile 14 adet lyrica uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

