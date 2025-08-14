Şanlıurfa'da Tütün ve Alkol Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Güncelleme:
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda önemli miktarda kaçak ürün ele geçirdi. Aramalarda 8.785 kilogram gümrük kaçağı tütün, 7.480 adet sigara ve çok sayıda makaron bulundu.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Şanlıurfa'da Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile hassas burunlu köpeklerin katılımıyla "şok yol araması" gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 8 bin 785 kilogram gümrük kaçağı tütün, 7 bin 480 adet gümrük kaçağı sigara, 39 bin 940 adet dolu vaziyette satışa hazır makaron ve 12,5 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
