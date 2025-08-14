Şanlıurfa'da Traktör Kazaları: 1 Ölü, 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Traktör Kazaları: 1 Ölü, 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçelerinde meydana gelen iki ayrı traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İlk kaza Halfeti'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Diğer kaza ise Birecik'te meydana geldi. Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ile Halfeti ilçelerinde yaşanan 2 ayrı traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yeşilözen kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Tuba G.'nin (27) kullandığı 63 LE 769 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte traktördeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İslim Yalçınkaya (59) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

Diğer kaza ise Birecik ilçesine bağlı Çoğan kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Damlıca kırsal Mahallesi'nden yüklediği fıstıkları Birecik Gap Fıstık Haline götüren Abdulkadir U.'nun kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar

Şap hastalığının vurduğu ilde vatandaşlara bu mesaj mı gitti?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.