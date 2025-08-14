Şanlıurfa'da Traktör Kazaları: 1 Ölü, 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ile Halfeti ilçelerinde yaşanan 2 ayrı traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yeşilözen kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Tuba G.'nin (27) kullandığı 63 LE 769 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte traktördeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İslim Yalçınkaya (59) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

Diğer kaza ise Birecik ilçesine bağlı Çoğan kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Damlıca kırsal Mahallesi'nden yüklediği fıstıkları Birecik Gap Fıstık Haline götüren Abdulkadir U.'nun kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA