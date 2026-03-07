Haberler

Siverek'te otomobil köprü duvarına çarptı: 5 yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin köprü duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin köprü duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta Aşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.K. (29) yönetimindeki 63 EL 656 plakalı araç, Siverek istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki köprünün engel duvarına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Senem. K. (14), Şükran K. (9) Sıttı K. (40) ve Hazal K. (8) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
