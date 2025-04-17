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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerinde bulunan 800 Yataklı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 42 ASJ 548 plakalı otomobil ile 06 AS 549 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin titiz müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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