Şanlıurfa'da 2 araç çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Akarçay mezrası yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 TL 557 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından ise yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

