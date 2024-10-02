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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Şanlıurfa-Akçakale yolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin yol kenarındaki tahliye kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen Fevzi K. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Akdağ (27) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahan A. (22) ile Fevzi K.'nın (29) ise tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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